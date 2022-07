Zwei Mal „OXI“!

„Solidarität mit dem Kampf der Larko-Arbeiter in Griechenland“

Die Montagsdemo Halle an der Saale schreibt: „Auf der gestrigen Kundgebung der Montagsdemo-Bewegung wurde folgende Erklärung des Jugendverbands REBELL verlesen: ‚Der Jugendverband Rebell Halle (Saale) erklärt sich uneingeschränkt solidarisch mit dem Kampf der griechischen Nickel-Arbeiter, deren Betrieb plötzlich nach Jahren des Widerstands geschlossen werden soll. Dazu sagen wir ‚NEIN‘, auf griechisch: ‚OXI‘!

Gerade jetzt, wo alles teurer wird, sind Arbeitsplätze zu verteidigen. Gerade jetzt, wo alle imperialistischen Regierungen auf Kosten ihrer Völker und der Völker, die sie sonst noch ausbeuten, einen Weltkrieg vorbereiten, erhalten die kämpfenden Arbeiter unsere Solidarität. Generalstreiks in verschiedenen Ländern, wie in Italien und Griechenland, sind wegweisend für einen konsequenten Friedenskampf.

In Halle (Saale) stehen wir mit den HAVAG-Kollegen, die um höhere Löhne kämpfen. Viele unserer Mitglieder im Jugendverband Rebell sind stolz darauf, in der Gewerkschaft zu sein und die Arbeitskämpfe zu unterstützen. Wir werden euren Kampf hier weiter bekannt machen.

Der Kampf der griechischen Arbeiter um ihre Arbeitsplätze ist auch unser Kampf.‘"

„Dreizehn Solikreuze auf der Pappe“

Eine Montagsdemonstration aus Bochum berichtet: „Auf der Bochumer Montagsdemo war der Kampf der Larko-Arbeiter in Griechenland Thema. Eine Teilnehmerin erklärte die Hintergründe dieses entschlossenen und vorbildlichen Kampfes gegen die griechische Regierung und gegen die Vernichtung ihrer Arbeitsplätze. Eine andere berichtete von einem Einsatz am Auto-Tor von ThyssenKrupp Steel. Sie war durch die Internetseite Rote Fahne News mobilisiert worden, die Solidarität der Stahlarbeiter mit den griechischen Kollegen am Tor zu organisieren.

Auf einer beschrifteten Pappe (siehe Bild) konnten die Stahlkollegen ihr ‚oXi‘ (Nein) mit einem Kreuz bekräftigen. Immerhin kamen dreizehn Kreuze zusammen … . Und viele gute Wünsche an die mutigen griechischen Arbeiter!“

„Von Herzen kämpferische und solidarisch Grüße“

Das Internationalistische Bündnis Berlin grüßt: „Wir schicken euch von Herzen kämpferische und solidarische Grüße von unserem Treffen am 25. Juli mit zwölf Teilnehmern.

Bei der Antikriegsdemonstration am 2. Juli in Berlin erhielten wir auch Grußworte von euch und den griechischen Hafenarbeitern von Cosco. Wir stehen voll an eurer Seite und sagen mit euch: ‚Oxi!‘“

„Ein Leuchtfeuer für Arbeiter und Unterdrückte“

Karl Nuemmes, Liedermacher aus Berlin, schreibt: „Liebe Kolleginnen und Kollegen der Larco-Belegschaft, auch im Namen der NuemmesBand sende ich solidarische Grüße aus Berlin. Euer Kampf ist eine Art Leuchtfeuer für Arbeiter und Unterdrückte aller Länder, gegen Inflation, Arbeitsplatzvernichtung und Weltkriegsgefahr zu streiken.

Wenn ihr möchte, hört und seht euch unser Musikvideo an: ‚Unser Lied zieht mit dem Wind hin wo Befreiungskämpfer sind! Our song is heard so far everywhere freedomfighters are!‘ (Mehr dazu hier)

Viel Erfolg wünschen wir euch bei eurem Marsch nach Athen am 29. Juli.

Von der Montagsaktion Bottrop kommt das folgende Schreiben: „Solidarische und kämpferische Grüße von der Montagsaktion in Bottrop / Nordrhein-Westfalen. Wir kämpfen, wie in vielen anderen Städten, seit 2004 gegen den Sozialabbau, gegen die Hartz-IV-Gesetze, gegen Arbeitslosigkeit, Umweltzerstörung ... . Montag ist der Tag des Widerstands.

Wir haben euren Kampf heute bei unserer Aktion bekannt gemacht und senden euch ein Foto. Hoch die internationale Solidarität!!! Viel Erfolg wünschen wir euch bei eurem Marsch nach Athen am 29. Juli."

Hier geht es zu einem Solidaritätsvideo, das Monika Gärtner-Engel und einige Aktivistinnen wie auch Aktivisten an der Gelsenkirchener Lenin-Statue gedreht haben