Berichte von den Aktionen gegen Atomkrieg und Weltkriegsgefahr

Kommunistische Partei Australiens (Marxisten-Leninisten) (CPA [M-L]) - Adelaide / Australien

"Vor allem viele Jugendliche hörten auf einem belebten Platz vor einem Einkaufszentrum den Redebeiträgen zu. Sie fotografierten häufig das Transparent 'Australien muss den Vertrag über das Verbot von Kernwaffen unterzeichnen!' Sie wandten sich gegen die Pläne der australischen Regierung, in Adelaide Atom-U-Boote zu bauen. Der australische Regierungschef Scott Morrison hat ebenfalls eine Wende zu einer offen aggressiven Außen- und Militärpolitik vollzogen. Die Armee soll um ein Drittel vergrößert und der Militärhaushalt um 25 Milliarden erhöht werden. Die ALP-Regierung wurde scharf kritisiert, weil sie den Vertrag für das Verbot von Kernwaffen nicht unterzeichnet und stattdessen die Zusammenarbeit mit den US-Imperialisten intensiviert."

Ein kulturpolitisches Highlight im Stadtteil Stuttgart Untertürkheim

Unsere heutige kleine kulturvolle Aktion am S-Bahnhof Untertürkheim bot eine anziehende orientierungsgebende Alternative zu der Manipulation des bürgerlichen Mediensumpf. Vielseitig traten wir mit Liedern, der aktuellen Analyse der MLPD zum Ukraine-Krieg, Straßenmalkreide, Plakaten zum selbermalen und Redebeiträgen am offenen Mikrofon auf.

Auffällig war die große Offenheit der Passanten und das Interesse an den Positionen der MLPD zur Weltlage, was zu einigen guten Gesprächen führte. Hier war wichtig, nicht nur über die Gefahr eines Dritten Weltkriegs aufzuklären und zu diskutieren, sondern dies jeweils mit der sozialistischen Alternative zu verbinden. Gerade nach einer Perspektive sind die Menschen auf der Suche. Mehrere Broschüren der MLPD zum Ukraine-Krieg wechselten den Besitzer und einige trugen sich für die Widerstandsgruppe von MLPD und REBELL ein. Wir sind stolz auf diese Aktion und werden diese auf jeden Fall bald wiederholen.

Wichtiger Baustein im Aufbau einer neuen Friedensbewegung - Hiroshima-Gedenktag in Hamburg

Mit ca. 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern am nicht so belebten Platz des Deserteursdenkmals - direkt in Nachbarschaft des Kriegsklotzes von 1936 - machten wir unsere Kundgebung, die traditionell von der Friedensbewegung genutzt wird. Es waren Vertreterinnen und Vertreter von ATIF, Courage, Umweltgewerkschaft und MLPD anwesend und ein Kollege von Airbus mit IG-Metall-Fahne. Ein Interessierter mit „Atomkraft- Nein-Danke-Flagge und diversen anderen Flaggen verweilte längere Zeit bei uns.

Pepperoni und Freunde lieferten die Musikalische Begleitung von verschiedenen interessanten Redebeiträgen, die alle die Notwendigkeit ausdrückten, dass dieser Gedenktag gerade angesichts der Gefahr eines atomaren Dritten Weltkriegs wichtig ist und dazu genutzt werden muss, für den aktiven Widerstand aufzuklären und zu mobilisieren.

Mit der Rede von Joachim Griesbaum (einer der Europakoordinatoren der ICOR) wurde die Schaffung einer weltweiten Einheitsfront gegen Faschismus und imperalistischen Krieg in Zusammenhang mit dem Kampf für den Sozialismus gestellt. Er stellte fest: "Es gab gute Gründe heute die Kundgebung hier abzuhalten, es gibt aber auch gute Gründe, sich an der anderen Kundgebung [der alten Friedensbewegung] zu beteiligen" - damit eben keine Chance für den Aufbau einer breiten Friedensbewegung ungenutzt bleibt.

Jochen Büttner, Umweltgewerkschaft, legte dar, wie sich der Kampf gegen die Atomwaffen entwickelte. Wie nach Abwurf der Atombombe und unter Einsatz massiven Antikommunismus gegen die sich entwickelnden Proteste, die Nebelkerze von der zivilen Nutzung der Atomenergie von Eisenhower propagiert wurde. Es waren Frauenbewegungen zuerst, die sich gegen die Atombombe wandten. Das beeinflusste eine breite Bewegung der Arbeiter in Großbritannien unter dem Slogan "Ban the Bomb"

Suse Bader (Europakoordinatorin Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen, Bundesvorstand Courage) kritisierte die Rechtsentwicklung der Grünen und wie hier Greenwashing betrieben wird und wie die Kriegsvorbereitungen verharmlost werden. Mit einem beeindruckenden Gedicht von Nazim Hikmet - Das tote Mädchen schloss sie ihren Redebeitrag.

Rostock: Nie wieder Hiroshima!

Unter dem Motto „Nie wieder Hiroshima!“ rief die Widerstandsgruppe Rostock gegen Militarisierung und akute Weltkriegsgefahr alle friedliebenden Menschen dazu auf, gegen den Atomtod aktiv zu werden. Mit zwei Transparenten, einem Büchertisch und Lautsprecher machten wir die Menschen auf den Hiroshima-Tag und die seit dem Ukraine-Krieg wachsende Atomkriegsgefahr aufmerksam. Diese wird systematisch in den Medien heruntergespielt, worauf auch der Redner der MLPD einging. Es sei eine höchst gefährliche Illusion, dass die Vernunft der Imperialisten einen Atomkrieg nicht zulasse, denn die Entwicklung neuer kleinerer „taktischen“ Atomwaffen senke gerade die Schwelle ihres Ersteinsatzes.

Beginnend mit dem Lied „Hiroshima“ der britischen Popgruppe Wishful Thinking, wurden am offenen Mikrofon verschiedene weitere Redebeiträge und Gedichte vorgetragen, u. a. von der Widerstandsgruppe „Letzte Generation“, einer jungen Courage-Frau und einem Lyriker und Liedermacher, der selbstgeschriebene Anti-Kriegsgedichte vortrug. Wegen einer Erkältung konnte er leider keine seiner Lieder singen - schade. Dennoch blieben viele Leute stehen, wir hatten gute Gespräche und neue Kontakte entstanden.

Sindelfingen: „Verbot und Vernichtung aller ABC-Waffen!“

„Verbot und Vernichtung aller ABC-Waffen!“ - diese dringliche Forderung verband alle Rednerinnen und Redner der Demonstration und Kundgebung in Sindelfingen am 6. August anlässlich des Gedenktags zum verheerenden ersten Abwurf einer Atombombe 1945 in Hiroshima.

Einsatz für den Weltfrieden: Dazu hatte ein Bündnis aus Internationaler Automobilarbeiter Koordination (IAC), Umweltgewerkschaft, Frauenverband Courage, Montagsdemo gegen die Hartz-Gesetze sowie der MLPD aufgerufen und immerhin 25 feste Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren trotz Urlaubszeit gekommen. An beiden Kundgebungsorten waren weitere Zuhörer stehengeblieben und hörten zumindest einzelnen Reden interessiert und oft zustimmend zu. Während des Demo-Zuges auf der „1.-Mai-Route“ durch Sindelfingens Innenstadt wurden Lieder (und Parolen) gesungen und der sofortige Stopp des Krieges in der Ukraine wurde gefordert.

„Wir bleiben an dem Gedenken an das Leid der Menschen damals und die Zerstörung ihrer Natur und Lebensgrundlagen nicht stehen, sondern tragen heute unsere Wut und unseren Zorn auf die Straße. Wir kämpfen weltweit gegen eine erneut akut gewordene atomare Weltkriegsgefahr.“ So hatte Gerda Straif von der Umweltgewerkschaft in ihrer Begrüßung die Zuhörer eingestimmt.

Tobias Knapp von der IAC betonte nach einer Gedenkminute die herausragende Bedeutung der internationalen Arbeitereinheit für die Herstellung und den Erhalt des Weltfriedens. Dass es gerade die Arbeiter sind, die die Weltkriegsvorbereitungen der imperialistischen Mächte Russland, NATO (USA und EU) oder China stören und stoppen können. Beim Abschluss unterstrich Courage die Notwendigkeit der internationalen Solidarität gegen alle imperialistischen Kriegstreiber und wie dies in der Vorbereitung der Weltfrauenkonferenz in Tunis die Frauen eng verbindet. Die MLPD setzte sich insbesondere mit dem Trugschluss auseinander, ein Atomkrieg würde nicht vorbereitet, da er ja den Vorbereitern selbst schade. Sie hob in dem Zusammenhang hervor, wie erst ein revolutionärer Sturz des kapitalistischen Profitsystems die Grundlage für einen dauerhaften Weltfrieden schaffen könne.

Weitere Beiträge insbesondere der Umweltgewerkschaft beschäftigten sich mit „Erneuerbarer Energie contra Atomkraft“, mit der Panikmache um angeblich leere Gasspeicher und der Preistreiberei, mit der Forderung Abschaffung aller Atomwaffen und Atomkraftwerke weltweit. Mit dem Friedenslied aus Aserbaidschan wurde die Aktion würdevoll beendet.

München: „Ich hab die Grünen gewählt – das war das letzte Mal.“

„Ich hab die Grünen gewählt – das war das letzte Mal“, so ein Passant am Münchner Rosenheimer Platz bei der Protestkundgebung zum Hiroshima-Tag, organisiert vom Internationalistischen Bündnis München.

Manche ließen sich vom geschäftigen Einkaufstreiben kürzer oder länger abhalten, nahmen Flyer mit, aus Autos heraus wurde Zustimmung signalisiert. Es war unbedingt richtig, mit dieser Aktion den aktiven Widerstand zum Thema zu machen.

Ausführlichere Gespräche begannen oft mit der Aussage: „Ja, protestieren ist richtig, aber wir können ja doch nichts ändern“, garniert mit Beispielen, z. B. aus Lateinamerika von ehemals Linken, die korrupte Präsidenten geworden sind.

Interesse konnte geweckt werden mit der zentralen Aussage der Broschüre von Stefan Engel, Gabi Fechtner und Monika Gärtner-Engel, „Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems“, dass der Imperialismus in einer offenen Krise steckt. Vertiefende Diskussionen erfolgten darüber, wie eine Entartung des Sozialismus verhindert werden kann. Ein über 90-Jähriger lobte besonders das Plakat gegen die Vorbereitung eines Dritten Weltkrieges: Er habe das alles schon einmal mitgemacht und nicht gedacht, dass so etwas wieder möglich ist. Alle Gespräche zeigten großen Verarbeitungsbedarf, aber auch Interesse daran, Wege zu finden, wie Krisen und Kriege endgültig beseitigt werden können. Und an der Analyse der MLPD.

Dem sich anschließende Protest beim nahegelegenen Grünen-Büro schlossen sich Einzelne an, eine kurze Blockadeaktion an einer großen Kreuzung mit dem Transparent „Gegen jede imperialistische Aggression“ wurde von Passanten und Autofahrern mit „Daumen-hoch“ begrüßt. Dass gerade vor dem Grünen-Büro protestiert wird, ist notwendig und muss fortgeführt werden.

Diese kämpferische Aktion, auch mit wenigen Menschen, war ein Kontrast zur Mahnwache des Münchner Friedensbündnisses am Abend. Dort erinnerten Rednerinnen an den Atombombenabwurf und an die verheerenden Folgen, eine klare Analyse der Kriegsursachen war jedoch eher wenig zu hören, bis auf den Redner der Umweltgewerkschaft. Er erhielt viel Beifall für klare Ansagen, wie z. B. Verbot und Vernichtung aller ABC-Waffen. Und er erwähnte als einziger den Widerstand der Arbeiter in Italien und Griechenland, was aber unbedingt notwendig ist, um nicht, wie zahlreiche Anwesende aus der alten Friedensbewegung, in Resignation zu versinken, warum sich an einem Samstagabend so wenige Menschen an Protesten beteiligen.

Hattingen: Hiroshima – wieder in Erinnerung gebracht

Unser MLPD-Stand am Hiroshima-Tag, 6. August, auf dem Hattinger Untermarkt, bei strahlendem Wetter mitten im Touristen- und Samstagstrubel der Innen- und Altstadt war erfolgreich, aber durchaus kein Selbstläufer.

Älteren Passanten wurde die barbarischen Atombombenabwürfe des US-Imperialismus auf Hiroshima und Nagasaki 1945 erst wieder bewusst, jüngeren war das weniger bekannt. In Gesprächen stießen wir auf wachsendes Interesse und konnten die derzeitige akute Gefahr eines atomaren Weltkriegs am Ukraine-Krieg und dem Säbelrasseln China - USA / Taiwan aufzeigen.

Ein aus Italien stammender Arbeiter trug sich bei der Hattinger Widerstandsgruppe ein. Mehrere Freunde kamen vorbei, froh sich austauschen zu können. Wichtig waren auch freundliche Gespräche mit ukrainischen Flüchtlingsfrauen, oft mit Kindern, teils in Englisch. Von einer Frau wurde unser Flyer allerdings abrupt zurückgegeben: „Ukrainer wollen keine Kommunisten“. Die Gegenrichtung zeigte ein vitaler älterer Ukrainer, der mit uns vereinbarte, dass er die Broschüre zum Ukraine-Krieg von uns bekommt, sobald die russische Übersetzung vorliegt. Natürlich haben wir alle Gesprächspartner auch zum 40. Parteijubiläum nach Gelsenkirchen eingeladen.

Mülheim an der Ruhr: Hiroshima und Nagasaki warnen vor den brutalen und unmenschlichen Auswirkungen eines Atomkriegs!



Anlässlich des Hiroshima-Gedenktags bauten wir in der Mülheimer Innenstadt unseren Infostand auf. Zu Beginn unseres Einsatzes riefen wir zu einer Schweigeminute auf. 100.000 wurden vor 77 Jahren durch den Abwurf der Atombomben durch den US-Imperialismus in Hiroshima und Nagasaki sofort getötet. Bis Ende 1945 starben weitere 130.000 Menschen an den Folgen. Generationen danach litten an schweren Folgeerkrankungen.

Unser auffällig langes Transparent „Aktiver Widerstand gegen die Weltkriegsgefahr! Gegen jede imperialistische Aggression in der Ukraine und anderswo“ auf dem Boden forderte die Aufmerksamkeit der Passanten heraus. Ein Passant kritisierte direkt unsere Losung: „Da müsste aber gegen jede imperialistische Aggression Putins drauf stehen.“ Schon waren wir mitten in der Diskussion, ob eine einzelne Person einen solchen Krieg mitten in Europa entfachen kann oder welche wirtschaftlichen, politischen und ideologischen Gründe bei den beteiligten imperialistischen Mächten dahinter stehen.

Er sei, seit Willy Brandt Anfang der 1970er-Jahre Bundeskanzler wurde und unter ihm die Ostverträge abgeschlossen wurden, Anhänger der SPD. Damals galt die Devise „Wandel durch Handel“. Das hat sich heute verändert, wie wir am Ukraine-Krieg erleben. Potentiell kann jeden Tag ein atomarer Weltkrieg ausbrechen. Zur Aufforderung in der überparteilichen Widerstandsgruppe mitzuarbeiten meinte der Kollege: Er verschließe sich nicht einer Zusammenarbeit mit der MLPD, wenn es darauf ankäme, denn „Frieden wollen ja alle“. Interessiert nahm er die Einladung zu unseren dreitägigen Festivitäten im Rahmen „40 Jahre MLPD“ und ein Kärtchen mit den Adressen unserer Internetauftritte entgegen. Marx und Lenin waren für ihn als linken SPDler zwei wichtige Theoretiker und Zeitgenossen. Das Kommunistische Manifest sollte man neben der Bibel und Thomas Manns „Zauberberg“ gelesen haben, meinte er.

Mehrmals wurde das Werbeplakat zur Broschüre „Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems“ mit dem Handy abfotografiert.

An diesem Morgen trafen wir auf internationales Publikum, u. a. Leute aus Dänemark, Syrien oder China. So war es gut, dass wir eine Auswahl unserer grundsätzlichen Literatur in verschiedenen Sprachen dabei hatten. Damit leisteten wir einen Beitrag zur Vorbereitung der internationalen sozialistischen Revolution und für den Aufbau der Internationalen Widerstandsfront gegen Krieg und Faschismus.