Bundesweite Friedensdemonstration am 1. Oktober

Die Aktionskonferenz der Friedensbewegung, in der auch Vertreterinnen und Vertreter der MLPD mitarbeiten hat am 3. Juli einen Arbeitsausschuss zur Vorbereitung dieser bundesweiten Demonstration im Oktober eingesetzt. In ihm arbeiten Vertreterinnen und Vertreter von 45 Organisationen und Initiativen mit. Jetzt wurde der Termin der Demonstration für den 1. Oktober in Berlin festgesetzt.

Ab sofort kann diese Demonstration breit bekannt gemacht werden. Rote Fahne News wird weiter berichten.