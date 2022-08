China verhängt Sanktionen gegen Pelosi

Im Amazon-Lagerhaus-Komplex in Tilbury in der englischen Grafschaft Essex versammelten sich am Mittwochmittag Hunderte Arbeiterinnen und Arbeiter in der Kantine und weigerten sich, wieder zur Arbeit zu gehen. Auch in der Nachtschicht ging der Streik weiter. Am Donnerstag beteiligten sich zwischenzeitlich zeitweise 700 und 1000 Beschäftigte an dem Protest gegen das völlig unzureichende Angebot, den Stundenlohn um 35 Pence zu erhöhen. Angesichts der hohen Inflationsrate empfinden die Arbeiter das als Hohn. In der Niederlassung arbeiten insgesamt 3500 Menschen.