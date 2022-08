Die scharfe Waffe im Befreiungskampf der Arbeiterklasse

Im Unterricht an bürgerlichen Gymnasien wird die dialektische Methode zwar den Kommunisten zugeordnet, aber in ihr Gegenteil verkehrt: Als eine nutzlose Philosophiererei, um die Vorgänge in der Welt nach vorgefassten Mustern auf die Linie der Partei zu trimmen.

Dabei ist es genau umgekehrt. Die ideologisch-politische Linie der MLPD ist das Ergebnis der dialektischen Analyse der Wirklichkeit. Sie hilft, die Gesetzmäßigkeiten in Natur, Gesellschaft und im Denken der Menschen zu erforschen, um dann bewusste Schlussfolgerungen für die revolutionäre Praxis daraus zu ziehen.

Die MLPD bietet in einem ganzen Kursprogramm Seminare zur Erlernung der dialektischen Methode an. Schon vormerken: Die nächsten finden als Wochenkurse im Oktober statt.

Dialektikkurse – jetzt einplanen!

Vom 17. bis 22. Oktober 2022 (Anreise: 16. Oktober) finden folgende Dialektik-Kurse statt:



1. Semester: Die objektive Dialektik in Natur und Gesellschaft. Ort: Ferienpark Plauer See, Alt Schwerin.



2. Semester: Die wissenschaftliche Anwendung der dialektischen Methode. Ort: Ferienpark Plauer See, Alt Schwerin.



3. Semester: Die Lehre von der Denkweise. Ort: Ferienpark Thüringer Wald, Truckenthal



6. Semester: Die proletarische Streitkultur. Ort: Arbeiterbildungszentrum Gelsenkirchen



7. Semester: Wie man wissenschaftlich arbeitet. Ort: Ferienpark Thüringer Wald, Truckenthal



8. Semester: Das System der Selbstkontrolle. Ort: Arbeiterbildungszentrum Gelsenkirchen



9. Semester: Die marxistisch-leninistische Jugendarbeit. Ort: Ferienpark Thüringer Wald, Truckenthal



10.Semester: Das System der marxistisch-leninistischen Kleinarbeit. Ort: Ferienpark Thüringer Wald, Truckenthal

Anmeldung bei:

ABZ Gelsenkirchen, Koststraße 8, 45899 Gelsenkirchen, Telefon: 0209-5084129, Fax: 0209-513875.