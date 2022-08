„Gedanken beim Fahrradfahren“

Wie gut, wenn man mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Dabei fliegen meine Gedanken: Gut für den Geldbeutel, für die Fitness, für die Umwelt. Und gegen den Krieg - durch Benzin-Sparen.

Ob ich meinen Arbeitsplatz gefährde, überlege ich. Denn ich baue Autos. Warum eigentlich keine Fahrräder? Oder E-Busse?

Warum wird am Individualverkehr festgehalten? Die ganze E-Offensive setzt auf Absatzzahlen und Profit, nicht auf Umweltschutz. Die Blockadehaltung von VW gegen das E-Bike-Leasing vom Netto-Gehalt passt nicht zu dem Umwelt-Gerede.

Richtig von der IG Metall, sich nicht auf Brutto-Modelle einzulassen. Damit will sich das Unternehmen aus den Zahlungen in die Sozialkassen stehlen. Wenn Du also nicht gerade 30 Kilometer Arbeitsweg hast: Fahr öfter Fahrrad, denk an die Zukunft unserer Kinder! Und bleibt fit dabei!