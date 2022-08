„Hafen ausgegliedert!“

Aus Angst vor einem Streik musste der Vorstand bei der geplanten Ausgliederung einen Rückzieher machen und so wurde das Betreibermodell entwickelt. Die Kollegen, die bleiben, behalten bis zur Rente ein Rückkehrrecht, ihre vollen Lohnbestandteile und alle erkämpften Rechte bei ThyssenKrupp.

Aber was ist mit den neuen? Sie erhalten nur noch den Lohn und die Arbeitsbedingungen des schlechteren Logistik-Tarifvertrags. Das ist von Anfang an Spaltung in „Alt-“ und „Neu-“Kollegen. Stahlarbeiter bleiben Stahlarbeiter, ob beim Hafen oder auf der Hütte. Alle müssen zum Stahltarif bezahlt werden. Ein Betrieb, eine Belegschaft, eine Gewerkschaft und ein Tarifvertrag! Lassen wir nicht zu, dass wir immer weiter aufgespalten werden und unsere Kampfkraft verlieren.