Ich bin glücklich über die Broschüre

Mein Interesse und mein Fokus sind derzeit auf den Krieg in der Ukraine gerichtet. Regelrecht glücklich bin ich über die Broschüre der Partei zur Analyse des Geschehens, die mir ein Kollege mitbrachte. Das ist eine so gute Analyse der Hintergründe und internationalen Zusammenhänge, die wirklich alles auf den Punkt bringt. In Diskussionen mit Menschen meines Umfeldes höre ich nur die Wiedergabe von Medien. Von internationalen Ursachen und Zusammenhängen wird da wohlweislich nicht gesprochen.

Immer halte ich dagegen. Es ist das erste Mal, dass ich so gut fundiert über die Zuspitzung des weltweiten Konfliktes lese. Eigentlich müsste man allen Menschen dieses Heft in die Hand drücken. Die Geschichte der Ukraine und die wahren Ziele der Oligarchen sind für mich ein wahres Studienobjekt. Der "Herr Selenskyj" spielt mit dem Feuer. Dummheit oder Gier?

Jedenfalls haben die drei Herausgeber der Schrift eine Meisterleistung vollbracht! Welche Partei hat Ähnliches vorzuweisen??