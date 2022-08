Intel: Dollarzeichen in den Augen

Aber wem haben wir das alles zu verdanken? Natürlich Patrick Gelsinger, CEO von Intel. dem bestbezahlten Manager der Welt, mit einem Gehalt von 179 Millionen Dollar im Jahr 2021. (Focus Online, 14.06.22). Wenn wir der FAZ vom 19. April glauben, sind es aber „nur“ über 178 Millionen. Gut, man will nicht kleinlich sein - eine Million hin oder her.

So sieht das auch Patrick Gelsinger selbst. Eigentlich wollte er ja Pastor werden. Und auch heute ist er „offensiv bekennender Christ“. Darüber schreibt er Bücher. Hier ein O-Ton von Gelsinger: „Am Ende weiß man: Man verherrlicht Jesus. Ich werde von Intel bezahlt, aber ich arbeite für Christus.“

Warum dann das viele Geld? Der neue CEO kam vom Software-Unternehmen VM-Ware. Der Focus kommentiert das so: „Auf Deutsch: Gelsinger musste mit viel Geld abgeworben werden und hat eine unangenehme Sanierungsarbeit vor sich.“ Dieser harte Job muss entsprechend vergütet werden, das ist klar.

Intel, das wird viele gut bezahlte Jobs im Management, in der Entwicklung und Leitung der Produktion bringen. Es wird aber auch Schichtarbeit in der Produktion bedeuten, belastende Arbeitsbedingungen unter Vollschutz, höchste Anforderungen an die Qualität und entsprechender Stress. Und das zu „Gotteslohn“? Die Arbeiter werden sich organisieren, wie bei VW Zwickau oder bei Tesla. „Wenn Intel kommt, ist die IG Metall schon da!“ - diese selbstbewusste Aussage kam von der IG Metall.