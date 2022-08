Internationale Kunsthandwerksmesse von People to People am 27. August

Nach dem Erfolg im letzten Jahr, findet am 27. August 2022 zum zweiten Mal eine Internationale Messe für Kunsthandwerk von People to People in Gelsenkirchen-Horst statt. Wir freuen uns, dies im Rahmen der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Jubiläum der MLPD tun zu können, an dem viele internationale Gäste teilnehmen.

Völkerfreundschaft und Völkerverständigung mit solchen Messen zu fördern, entspricht dem Selbstverständnis von People to People. Die Messe wird am Samstag, den 27. August, von 11 Uhr bis 16 Uhr im Hof der Horster Mitte stattfinden.

Zur Besonderheit dieser Messe gehört, authentische Einblicke in die kulturellen und politischen Hintergründe der ausstellenden Länder zu bekommen. Alle 30 Minuten stellen die Aussteller ihr Land mit seinen Besonderheiten in den Lebensverhältnissen vor.

Bisher haben 15 Aussteller, unter anderem aus Nepal, Peru, Togo, Portugal, Frankreich und Ungarn zugesagt. Sie bieten Spezialitäten aus den einzelnen Ländern an, wie Schals und Seide aus Kaschmirwolle, ungarische Wurst- und Schnapsspezialitäten, französische Fischsuppe, afrikanische Tücher und vieles mehr. Neben Kaffee, Tee und Kunsthandwerk werden natürlich auch interessante Bücher vorgestellt - und das Reiseangebot von People to People.

Auch Winzer aus Deutschland sind mit ihren leckeren Getränken dabei. Aber nicht nur das. Unter den ehrenamtlichen Agenturen von People to People können Erfahrungen darüber ausgetauscht werden, wie das wachsende Interesse nach fundierter Beratung über Bücher und andere Kulturgegenstände zu bedienen ist. Für Beratung in allen Fragen rund um die Angebote der Messe ist gesorgt.