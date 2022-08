Polizei und Behörden versagten ihr jeglichen Schutz

Lisa-Maria Kellermayr: Mahnwache wird Protestdemonstration

Am Montag gedachten in Wien 3000 Menschen mit einer Mahnwache, die zur Protestdemonstration wurde, der oberösterreichischen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr. Die junge Frau, sie war 36 Jahre alt, wusste keinen anderen Ausweg mehr: Sie hat sich am 29. Juli 2022 das Leben genommen.

Von gis