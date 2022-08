Matching-Mittwoch für die Marx-Spendenkampagne

Das Marx-Denkmal ist in Gelsenkirchen eingetroffen – darum am Matching-Mittwoch die Finanzierung abschließen!

Vor wenigen Tagen ist das fertig gestaltete Marx-Denkmal in Gelsenkirchen eingetroffen. Die Vorbereitungen für seine Einweihung am 27. August laufen nun auf der Zielgerade. Zum Erreichen des Spendenziels von 30.000 Euro im Rahmen der betterplace-crowdfunding-Kampagne fehlen noch 2884,40 Euro. Der „Matching-Mittwoch“ am heutigen 3. August ist ein geeigneter Höhepunkt dazu, dieses Ziel zu erreichen. Die betterplace-Plattform schreibt dazu: „Am jeweils ersten Mittwoch im Monat verstärken wir jede Projektspende* auf betterplace.org bis maximal 200 Euro mit 10 Prozent der Spendensumme. Bei allen größeren Spenden werden pauschal 20 Euro draufgelegt… .“

Alle großen und genauso auch viele kleine Spenden sind geeignet, dieses Ziel zu erreichen. So schrieb ein Spender: „Auch wenn ich sehr knapp bei Kasse bin, für diesen Zweck, für den ich schon mal gespendet hatte, geb ich gern noch ein zweites Mal eine - im Vergleich zu anderen Spenden sehr geringe - Summe. Mit schöner Regelmäßigkeit wird von euch berichtet, wenn Leute drei- oder vierstellige Beträge für euch spenden, und natürlich ist das sehr schön und natürlich wollt ihr durch solche Berichte zum Nachahmen (dieser Spendenhöhen) anregen, aber da kann ich nicht mithalten.“

Wenn wir eventuell den Eindruck erweckt haben, uns nur über große Spenden zu freuen, so bedauern wir das sehr. Denn alle Spenden der inzwischen 122 Spenderinnen und Spender für das Marx-Denkmal sind ein Signal und ein Beitrag dazu, diesen großen Vordenker und Vorkämpfer einer gerechten sozialistischen Gesellschaft zu ehren. Daher haben wir auch in der letzten „Neuigkeit“ geschrieben: „Allen 'kleinen' und 'großen' Spendern gleichermaßen herzlichen Dank!“

Hier geht es zur Online-Spendenmöglichkeit auf der Plattform betterplace