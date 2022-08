Nancy Pelosi in Taiwan gelandet

Mit diesem Besuch spitzt Pelosi die zwischenimperialistischen Widersprüche zwischen den USA und China in der Region weiter zu. Sie verstößt damit gegen den Taiwan Relations Act, den die USA und die chinesische Regierung 1979 geschlossen hatten und nach dem die USA die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abgebrochen haben. Der Besuch stellt einen Verstoß gegen die UN-Resolution 2758 dar. Diese besagte, dass Taiwan seine UN-Mitgliedschaft an China abzugeben habe.

Aus Peking kommt seit Tagen die Warnung, dass die chinesische Regierung darin einen Affront sehe. Pelosi gießt mit ihrem Besuch Öl ins Feuer der eh schon schwelenden Beziehungen zwischen den beiden Ländern. China hat in den letzten Tagen Kriegsschiffe in den Gewässern kreuzen lassen. Mit dem Besuch steigt die Kriegsgefahr in der Region zwischen dem Kriegstereiber Nr. 1, den USA, und dem chinesischen Sozialimperialismus.