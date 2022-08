Richard Wagner – ein glühender Antisemit

Wie immer kamen die Reichen und Schönen (jedenfalls die sich dafür halten): Fast das gesamte bayerische Kabinett, Ex-Kanzlerin Merkel, der Moderator Thomas Gottschalk und viele andere.

In einem Podcast griff der Journalist Thomas Klatt den Antisemitismus Wagners und den Hype um ihn an, ebenso dass Bayreuth zur Pilgerstätte der Wagner-Fans wurde. Wagner hatte einen tiefen Hass auf Juden und schrieb eine Hetzschrift über das Judentum in der Musik.

All das kümmert die bürgerlichen Politiker nicht, die die MLPD, die Palästinenser und viele andere des Antisemitismus anklagen, weil sie die Politik der Regierung Israels als Apartheids-Politik kennzeichnen. Es sind allerdings genau diese Leute, die einen eigenen Staat der Palästinenser boykottieren.