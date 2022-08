Weltlage

„Sind wir nicht näher an einem Dritten Weltkrieg als an der internationalen sozialistischen Revolution?“, ist aktuell eine diskutierte Frage. Um das zu beurteilen, muss man die objektiven und subjektiven Faktoren und ihre Wechselwirkung untersuchen. Tatsächlich setzt sich die Phase der beschleunigten Destabilisierung des imperialistischen Weltsystems und damit das Herankommen an einen Dritten Weltkrieg unvermindert fort. Der dominierende zwischenimperialistische Konkurrenzkampf zwischen den USA und China spitzt sich in der Frage um die Vorherrschaft im Indopazifik anhand Taiwan aktuell zu.

