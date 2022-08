Sofortige Stilllegung aller Atomanlagen! Verbot und Vernichtung aller Atomwaffen!

Heute bekommt er eine neue Bedeutung. Das imperialistische Weltsystem befindet sich in einer offenen Krise und alle imperialistischen Mächte bereiten aktiv einen dritten Weltkrieg vor. Ein solcher Krieg würde auch mit Atomwaffen geführt. Auch das bereiten alle Imperialisten vor. In diesem Zuge hat die EU die Atomtechnologie als nachhaltige Technologie und umweltfreundlich deklariert. Emmanuel Macron hat ausgeplaudert: "Ohne zivile Atomkraft keine militärische Atomkraft, ohne militärische Atomkraft keine zivile Atomkraft." Das zeigt: der Kampf gegen die Vorbereitung des Weltkriegs und der notwendige Umweltkampf gehören zusammen.

In unserer Aktion zum Hiroshima-Gedenktag verbinden wir deshalb den notwendigen Kampf gegen den drohenden Krieg mit dem Kampf gegen die unverantwortliche Nutzung der Atomenergie – ob offen militärisch oder als „zivil“ getarnt. Konkret protestieren wir gegen den Weiterbetrieb des AKW Isar 2. Die Grünen tun sich in dieser Phase besonders als Kriegstreiber hervor – und sie machen die Bahn frei für den Weiterbetrieb von Isar 2. Deshalb protestieren wir am Hiroshima-Gedenktag vor der Landesgeschäftsstelle der Grünen in München.

Abends kann man noch zur Mahnwache der Münchner Friedensinitiative am Max-Joseph-Platz und den not-wendigen Aktiven Widerstand gegen die Weltkriegsgefahr mit den Menschen diskutieren.

Kundgebung am Samstag, 6. August 2022

11 Uhr bis 12 Uhr am Rosenheimer Platz und

12.30 bis 13 Uhr am Büro der Grünen Bayern in München, Franziskanerstraße 14