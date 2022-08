Volksaufstände bei Gasmangel?!

Dabei ist eine Sache fast ganz verschwiegen worden. Putin bemühte sich ja, seine Gas-Drosselungen damit zu rechtfertigen, dass eine wichtige Turbine fehle – da war sogar was dran! Denn eine wichtige Turbine wurde in Kanada gewartet, aber wegen der Sanktionen gegen Russland gab die kanadische Regierung dieses frisch in Stand gesetzte Teil nicht zurück in russische Hände.

Aber jetzt schaltete sich die Bundesregierung ein: „Sollte Putin das Ausbleiben der Turbine als Vorwand nehmen und Deutschland das Gas komplett sperren, könne es in Deutschland zu Volksaufständen kommen" - meldete der Nachrichtensender ntv.¹ Die westlichen Imperialisten entschieden sich also zu einem Bluff: Um den Eindruck zu erwecken, dass man nicht gegen die Sanktionen verstoßen würde - obwohl es einen klaren Verstoß darstellt - wurde die Turbine von der kanadischen Regierung nicht an die russische Regierung zurückgegeben, sondern nach Deutschland ausgeflogen. Seitdem steht sie in Mülheim an der Ruhr.

Denn Russland konterte in diesem zwischenimperialistischen Machtpoker und verweigert nun die Einfuhr. Die Turbine hängt jetzt in Deutschland fest. Die einzige Logik hinter diesem ganzen Theater: Keine Seite will die Widersprüche entschärfen – jede spitzt die Weltkriegsgefahr weiter zu. Und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nimmt das Ganze nun zum Anlass für eine Propagandaschlacht, indem er vor Ort reißt und "im Angesicht der Turbine" das Putin-Regime als den einzigen Schuldigen hinstellt.