Pressemeldung der 499. Saarbrücker Montagsdemo

„Wir handeln im internationalistischen Sinn“

„Wie entwickeln wir den Widerstand gegen die Teuerung, gegen den imperialistischen Krieg in der Ukraine, gegen die mächtigen Verantwortlichen für die Umweltkatastrophe, die letztlich jeden Waldbrand und jede Flutkatastrophe mutwillig in Kauf nehmen?“ Die Montagsdemo am 1. August klärte: Wir handeln in internationalistischem Sinn.