Zusammen Fußball schauen macht Spaß

Am 31. Juli gab es eine Liveübertragung in der Kneipe in Eisenach im Nord: Fußball vom Feinsten. Nur kurz vor der Halbzeit gab es Hackerei auf dem Platz. Aber nach der Halbzeitpause bringen das englische und das deutsche Team wieder alle Energie auf den Ball. Ich bin nicht so der Fußballfan, aber im schnell geweckten Fieber kann ich mich auch nicht mehr halten.

Schnelles Kombispiel oder Umschaltspiel kommt besonders von den Engländerinnen. Die Kneipengäste waren alle begeistert. Leider bekam Frau Anyomi beim Wechsel einen rassistischen Kommentar! … Murren ging durch die Reihen... . So was geht gar nicht.

Fazit trotzdem: Fußball im Wohngebiet in der Kneipe gucken heißt: Spaß haben und die Nachbarschaft kennenlernen. Am Anfang war es wirklich schwierig mit dem Gucken. Nur Störungen über den Satelliten. Aber, gemeinsam Wissen in den Topf werfen hat geholfen. Hotspot vom Handy errichtet und mit dem Fernseher verbunden. Ab da an waren die Bilder ohne Blackscreen zwischendrin zu verfolgen. Die Bratwürste mussten alle werden und so hatte manch ein Stammkunde die vorbereitete Box für die Familie für Morgen voll. Mein Fazit: "Nicht zu Hause gucken, raus gehen und Spaß haben."