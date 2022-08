Westjava: Proteste im Gesundheitswesen

In Bandung versammelten sich am Freitag, 5. August, rund 3000 Beschäftigte des Gesundheitswesens aus der Provinz Westjava vor dem Gouverneurspalast. Sie verlangen, dass sie als Staatsangestellte eingestuft werden, bisher haben sie den Status von Honorarkräften. Sie kämpfen auch darum, dass es keine Entlassung gibt. Bereits am 28. Juli waren in der Stadt Tasikmalaya in Westjava mehr als 1.000 Beschäftigte des Gesundheitswesen für ihre Festanstellung auf die Straße gegangen. Viele von ihnen arbeiten seit vielen Jahren als Honorarkräfte mit Niedriglohn.