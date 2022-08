Atomkraftwerk Saporischschja

Das gefährliche Spiel mit dem atomaren Feuer

Das von der russischen Armee besetzte Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine sorgt in den letzten Tagen für Schlagzeilen, die einen mit Schrecken an die Atomkatastrophen von Fukushima und Tschernobyl erinnern. Das größte Atomkraftwerk Europas liegt mitten im Kampfgebiet der Armeen des neuimperialistischen Russland und der Ukraine, die von den westlichen Imperialisten und den NATO-Staaten immer weiter militärisch aufgerüstet wird.

Von ffz