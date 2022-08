DAX-Konzerne heizen Klima weiter an

In Großbritannien gehen die selbständigen Streiks für reale Lohnerhöhungen in verschiedenen Amazon-Niederlassung weiter. Montagnacht traten in Swindon mehr als 100 Arbeiter in den Streik, der Streik wurde auch am Dienstag fortgesetzt. Die Arbeiter sind empört über das Amazon-Angebot, den Stundenlohn um 35 Pence zu erhöhen. Dazu kommt zunehmend Wut über den respektlosen Umgang mit den Arbeiterinnen und Arbeitern. Vergangene Woche gab es Streiks in Niederlassungen in Tilbury, Dartford, Belvedere, Coventry und Rugeley. Diese Woche sollen die Streiks fortgesetzt werden. Die Gewerkschaft GMB fordert jetzt offiziell, dass Amazon den Stundenlohn um 2 Pfund erhöht.