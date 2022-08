Desaster und Versagen der Regierung

Am 27. Juli zitierte die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) die Forderung von Virologen und Epidemiologen nach umgehenden regelmäßigen Abwasser-Tests als Corona-Erfassungs- und Frühwarn-System. Trocken kommentiert der Chef-Virologe der Uni Essen, Professor Ulf Dittmer: „Inzwischen funktioniert die Erfassung von Neuinfektionen über die Gesundheitsämter und das Robert-Koch-Institut ja faktisch nicht mehr.“ Der Epidemiologe Ralph Brinks von der Uni Witten / Herdecke erwartet durch dieses kostengünstige Verfahren, dass es „unser spärliches Wissen über das Infektionsgeschehen erweitern kann.“ Die Emschergenossenschaft meldet sich für das Verfahren als bereit.¹ Klar muss das Abwasser-Monitoring verbindlich und sofort durchgeführt werden, aber als Einzelmaßnahme ist das auch völlig ungenügend und löst nicht das Problem dieser Politik, die sich in eine lange Reihe von Tabu-Brüchen dieser Regierung einreiht!

Regierung als Knecht der Monopolpolitik

Der Sinn der von Kanzler Scholz propagierten „Zeitenwende“, nämlich die Krisenlasten im Rahmen der Kriegspolitik weitgehend auf die Massen abzuwälzen, wird auch in der Corona-Politik erkennbar. Wie ein Papagei plappert er den Monopolen nach: ‚Bundeskanzler Olaf Scholz hat ein Tempolimit und einen Corona-Lockdown im Herbst ausgeschlossen. Auch „Schulschließungen sollte es nicht mehr geben‘.“²

Der weitgehende Überlicks- und Kontrollverlust der Regierung ist eine Blamage bis auf die Knochen. Diese ist mit verursacht durch die amtliche Linie, nur positive PCR-Tests für die Erfassung der Covid-19-Infektionen zu werten, während die Masse der Erkrankten aber nur einen positiven Schnelltest hat oder gar nicht getestet wird. Erinnern wir uns: Zum 30. Juni verfügte die Regierung das Ende der kostenlosen Bürgertests - zusammen mit einer chaotischen Ausnahme-Regelung, die dann zur Einstellung der Bürgertests über die Arztpraxen und Kassenärztlichen Vereinigungen führte. Will denn diese Regierung überhaupt wissen, was los ist?

Hohe Zahl an Covid-19-Krankschreibungen führt bereits zu massiven Problemen in Krankenhäusern und Betrieben

Bereits Mitte Juli schlug die größte deutsche Krankenkasse, BEK, angesichts der zuvor von der Regierung gar nicht für möglich gehaltenen Sommerwelle Alarm: Nach einem Tiefstand von 64 Arbeitsunfähigen durch Covid-19 je 10.000 Versicherten in der 22. Kalenderwoche stieg deren Zahl bis zur 26. Kalenderwoche vom 26. Juni bis 2. Juli um fast 100 Prozent auf 123 je 10.000 Versicherte.³ In den letzten Wochen setzt sich dieser Trend weiter fort, mit der Urlaubs-Rückreisewelle wird sie in eine Herbstwelle übergehen.

Als Reaktion darauf verfügte der Gemeinsame Bundesausschuss Ärzte und Krankenkassen, dass ab sofort wegen hoher Corona-Zahlen und bei „Erkältungsbeschwerden“ wieder eine telefonische Krankschreibung für sieben Tage und eine weitere telefonische Verlängerung für sieben Tage zulässig ist. Damit ist auch die Aufhebung dieser Regel zum 1. Juni gescheitert. Die dazu geäußerte Fürsorge, es sollten sich weniger Menschen in den Arztpraxen anstecken, klingt schon etwas nach Heuchelei: In den Praxen gilt noch Maskenpflicht, in fast allen anderen Bereichen ist sie aufgehoben oder wird trotz großem Gedränge, wie im ÖPNV, nur sehr lax durchgeführt.