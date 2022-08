Am Freitag vor dem Festakt zu 40 Jahre MLPD findet in Gelsenkirchen die 1. Frauenkonferenz der ICOR statt. In der Einladung schreiben die Initiatorinnen: "wir befinden uns in einer Zeit, die geprägt ist von imperialistischen Kriegen und der wachsenden Gefahr eines Dritten Weltkriegs, einer seit Jahren anhaltenden Pandemie und einer sich weltweit vertiefenden Wirtschaftskrise.

All das lässt besonders die werktätigen Frauen nicht unberührt: Immer größere finanzielle Sorgen, extreme Belastung in den Familien durch die Pandemiepolitik, zunehmende häusliche Gewalt, Vergewaltigungen als Kriegswaffe, Flucht und die damit verbundenen Gefahren u.v.m.

Während Frauen ohnehin schon die doppelte Last der Lohnarbeit und Hausarbeit tragen, steigt in Zeiten der Krisen auch die Gewalt gegen Frauen. Durch die weltweite gesamtgesellschaftliche Polarisierung im Klassenkampf erstarken in etlichen Ländern faschistische Bewegungen und Mächte, die die Gewalt gegen Frauen normalisieren. Auch bürgerlich-demokratische Herrschaften zeigen immer offener ihren reaktionären Charakter und haben die Errungenschaften der Arbeiterklasse und der Frauen insgesamt im Visier.

Aber die zahlreichen Frauenbewegungen, die in den letzten Jahren durch Millionen von Arbeiterinnen und jungen Frauen geschaffen wurden, zeigen ganz eindeutig: Die Frauen der Welt lassen das nicht mit sich machen – sie stehen auf und kämpfen! Aber sie haben auch großen Klärungsbedarf und natürlich wirken bürgerliche und kleinbürgerliche Einflüsse auch in die Frauenbewegung."

Frauen sind eine der entscheidenden treibenden Kräfte sozialer Bewegungen und revolutionärer Kämpfe unserer Zeit

Deshalb hat die ICOR auf ihrer 4. Weltkonferenz beschlossen, diese Frauenkonferenz durchzuführen: Um den Klärungsprozess in der revolutionären Bewegung in der Frage der Frauenbefreiung voranzubringen und sich schrittweise zu vereinheitlichen. Denn, kurz danach wird die 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen in Tunesien stattfinden. Dort werden Frauen aus aller Welt zusammenkommen, um die Situation und die brennenden Fragen der internationalen Frauenbewegung zu diskutieren, sich auszutauschen und gemeinsame Schritte im Kampf für die Befreiung der Frau und aller Unterdrückten zu machen. "Eine wichtige Gelegenheit für die revolutionären Frauen der ICOR, wegweisend ihren Einfluss auf die Frauenbewegungen zu stärken!", so in der Einladung weiter.

Eingeladen sind alle Frauen aus den ICOR-Mitgliedsorganisationen und befreundete Organisationen aber auch Frauen, die aktiv in der Vorbereitung der 3. Weltfrauenkonferenz sind und aus der kämpferischen Frauenbewegung in Deutschland. Es gibt schon eine ganze Reihe Anmeldungen: Iran, Marokko, Türkei, Kurdistan; Palästina, Algerien, Frankreich, Deutschland, Peru, Kolumbien.

Die Konferenz ist öffentlich; alle interessierten Frauen und Mädchen aus Deutschland sind ganz herzlich eingeladen. Sie haben kein Stimmrecht bei den Abstimmungen, können sich aber an der Diskussion gerne beteiligen.

Ort und Zeit

26. August, Treffpunkt: 9 Uhr an der Lenin-Statue an der Parteizentrale der MLPD im Vorfeld der MLPD-Jubiläumsfestlichkeiten.

Brandaktuell erschienen: Online-Zeitschrift mit Positionen verschiedener Mitgliedsorganisationen zur Frauenbefreiungsfrage!



¹ ICOR = Internationale Koordinierung revolutionärer Parteien und Organisationen