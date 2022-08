Medienberichte

Erfolg gegen Antikommunismus: "MDR" und "Funke"-Medien berichten

Der Erfolg von Internationalistischem Bündnis und MLPD gegen das antikommunistisch motivierte Verbot der Stadt Weimar und der Leitung der Gedenkstätte KZ Buchenwald vor Gericht, findet seinen Niederschlag in den Medien. so berichten sowohl der "Mitteldeutsche Rundfunk" (MDR) online darüber, wie auch "Funke"-Medien in Thüringen.