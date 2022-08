Halle an der Saale

Ernst Thälmann geehrt

Am 13. August fand am Ernst-Thälmann-Denkmal in Halle (Saale) aus Anlass des 78. Jahrestags der Ermordung des Revolutionärs und Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Deutschlands, Ernst Thälmann, die am 18. August 1944 durch die Hitler-Faschisten begangen worden war, eine gemeinsame kämpferische Gedenkkundgebung statt.

Korrespondenz