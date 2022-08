Berlin

Franziska Giffey‘s Begriff von Solidarität

Quer durch die Berliner Medien ging in der letzten Woche ein Aufruf von Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey / SPD. In einer aktuellen Mail an die Berliner Bezirksbürgermeisterinnen und -bürgermeister rief sie diese dazu auf, Plätze und Straßen nach ukrainischen Orten zu benennen, die besonders unter den Angriffen des russischen Militärs leiden, um somit "aus Berlin heraus ein weiteres sichtbares Zeichen der Solidarität mit der Ukraine zu setzen".

Korrespondenz