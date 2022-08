Gegen Hungerlöhne und Überlastung im Gesundheitsdienst

Ihr wollt wissen, welche Betriebe bei euch in der Stadt für Rüstung produzieren? In München sind es 35, in Bremen 23, in Bonn 25. Und welche sind das? Ganz aktuell hat die Informationsstelle Militarisierung in Tübingen das „Handbuch Rüstung“ herausgegeben. Auf gut 100 Seiten DIN A4 werden die Rüstungsbetriebe in Deutschland aufgelistet, sortiert nach Städten, mit Karten und einem Register nach Firmen. Es ist für 8 Euro gegen Rechnung erhältlich über imi@imi-online.de.