MLPD siegt vor Gericht gegen antikommunistisches Gedenkverbot

Glückwunsch zum Sieg in Weimar

Liebe Genossen, zu meiner großen Freude lese ich gerade auf "Rote Fahne News", dass das Gericht in Weimar unseren Klagen stattgegeben hat - eine peinliche und vor allem politisch unnötige Niederlage für die Antikommunisten in der Leitung der Gedenkstätte Buchenwald und in der Stadtverwaltung Weimar.

Korrespondenz aus Hannover