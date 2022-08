Gründungsfest der MLPD ergab 106.337,23 DM

Auf dem Gründungsfest der MLPD am 21. August 1982 wurden 106.337,23 DM gesammelt! Das war so unglaublich viel, dass ein Bekannter von Willi Dickhut aus dem Sauerland es nicht für möglich hielt und ihn so lange nervte, bis er es ihm beweisen konnte.

Am 9. Oktober 1982 meldete die Rote Fahne: „Zur Beendigung der Spendenkampagne können wir den stolzen Betrag von 1.436.092,76 DM angeben.“ Damit wurde das ursprüngliche Spendenziel sogar in in einem Zeitraum von nur neun Monaten verdoppelt! (Quelle: RF 21/1982, S.8)

Spenden nimmt gerne jede Parteigruppe der MLPD entgegen oder Überweisung an das Spendenkonto der MLPD bei der GLS-Gemeinschaftsbank: IBAN DE76 4306 0967 4053 3530 00; Stichwort: Spendenkampagne.