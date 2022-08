Halbzeit der „Brandsaison“: Ein Europa bereits 660.000 Hektar vernichtet

Nach Aussage von EFFIS¹-Koordinator Jesus San-Miguel befindet sich Europa aktuell erst in der Mitte der „Brandsaison“ – und bisher wurden bereits 660.000 Hektar Wald durch Brände vernichtet. Und ein Ende ist nicht abzusehen: Noch immer lodern in Europa verheerende Waldbrände und hinterlassen verkohlte Landschaften. "Trockenheit und extrem hohe Temperaturen haben ganz Europa erfasst“, so San-Miguel weiter. Am schlimmsten betroffen ist in diesem Jahr bisher Spanien mit 225.000 Hektar verbrannter Fläche. Dahinter folgen Rumänien mit 150.000 und Portugal mit 77.000 Hektar. Der Übergang in eine Klimakatastrophe: Hier wird er ganz deutlich sichtbar.