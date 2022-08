Höchste Achtung vor den Feuerwehrleuten

Danke, dass der Waldbrand in der Sächsischen Schweiz heute Thema bei euch ist.

Eine Ergänzung: Ihr schreibt: "Nachdem in den vergangenen rund zwei Wochen eine riesige Fläche Wald in der Sächsischen Schweiz abgebrannt ist (...)" Das ist so zwar nicht falsch aber unbedingt ungenügend. In den rund zwei Wochen ist eine riesige Fläche Wald im Elbsandsteingebirge abgebrannt; das heißt, in der Sächsischen UND böhmischen Schweiz.

Mir sind beim Anblick solcher Bilder (ich habe zu dem Gebiet eine sehr innige Beziehung) die Tränen gekommen. Was nie zu erfahren sein wird: Wie viele Tiere in dem Feuer umgekommen sind. Und es sind ganz viele, das ist so sicher wie die Tatsache, dass ich jetzt hier die Zeilen schreibe.

Höchste Achtung habe ich vor den Feuerwehrfrauen und -männern, die vor Ort bis zu Erschöpfung und darüber hinaus gegen das Feuer kämpfen und über die vielfältigen Beweise praktischer Solidarität aus der näheren und weiteren Region. Ich selber konnte nur Geld spenden, andere (so ein Verein aus der Gegend um Freital) haben organisiert, dass Wagenladungen voller Mineralwasser und anderer Getränke und Essen in die Gegend zu den Feuerwehrleuten gebracht wurden