Pressemitteilung von AUF Gelsenkirchen

„Hurra wieder Schule!“

Viele Kinder und Jugendliche in Gelsenkirchen freuen sich über den Schulbeginn nach den Sommerferien. Freundinnen und Freunde treffen, Lehrerinnen und Lehrern erzählen, was in den Ferien los war, wieder Spaß am Lernen haben... . Einige können sich über renovierte, oder sogar eine ganz neue Schule freuen. ...