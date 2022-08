„Ich gehe zum 40-Jahre Jubiläum, weil …

Da war er ganz anderer Meinung: „Auf jeden Fall nicht so wie der US-Imperialismus.“ Er ließ sich nicht überzeugen.

Mehrmals hatte ich seine Familie in der Siedlung an das Jubiläumswochenende erinnert und auch seine Freunde und Nachbarn eingeladen.

Doch ausgerechnet an diesem Wochenende sind sie im Hochzeitsstress: „Freitag ist Polterabend, Samstag die Hochzeit – mit großem Fest am Abend – und am Sonntag müssen wir uns ausruhen“, so argumentierten die Frauen.

Er aber hatte es sich genau überlegt: „Ich lasse mir doch nicht entgehen, wenn Marx zum Lenin gestellt wird - natürlich komme ich und sage auch Freunden Bescheid! Am Abend kann ich dann immer noch zum Hochzeitsfest gehen … ."