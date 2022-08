Immer noch erhebliche Lohnunterschiede in Ost- und Westdeutschland

Mehr als 30 Jahre ist die Wiedervereinigung nun her und immer noch verdienen viele ostdeutsche Arbeiterinnen, Arbeiter und Angestellte immer noch deutlich weniger als ihre Kollegen in Westdeutschland. In zehn Kernbereichen der deutschen Wirtschaft wird im Osten über 25 Prozent weniger Lohn gezahlt als im Westen. So lag der Mittelwert eines Bruttomonatslohns für fast 22 Millionen sozialversicherungspflichtig tätige Arbeiterinnen, Arbeiter und Angestellte in ganz Deutschland am 31. Dezember 2021 bei 3516 Euro. In Westdeutschland betrug er demnach 3626 Euro, im Osten dagegen nur 3007 Euro – und damit gut 600 Euro weniger.