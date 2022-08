Studentinnen und Lehrerinnen lassen sich durch Taliban-Kugeln nicht bedrohen

Am ersten Tag des Monats Zumbola (August) hätte die zweite Hälfte des Schuljahres beginnen sollen, und das tat sie auch, aber leider nicht in allen Teilen Afghanistans.

Die Provinz Mazar war der Ort, an dem Schulen eröffnet wurden. In den ersten Tagen gingen nur eine kleine Anzahl von Schülern und Lehrern zur Schule, weil die Mehrheit der Schüler und Lehrer aus Angst vor den Taliban geflohen war - einige von ihnen außerhalb der Provinz, einige außerhalb des Landes.

Das Treffen der Schulleiter im Bildungsmanagement wurde in der zweiten Woche vom Bildungsdirektor der Taliban abgehalten. Männliche und weibliche Führungskräfte hatten nicht mehr das Recht, an der Sitzung gemischt teilzunehmen, daher wurden zwei getrennte Sitzungen abgehalten. Bei diesem Treffen wurde die Anwesenheit von Schülern und Lehrern und korrektes Unterrichten diskutiert, aber die größte Betonung lag auf Schülern und Lehrern, die Hijab trugen. Der Bildungsdirektor sagte stolz: "Jeder Schüler und Lehrer, der den islamischen Hijab nicht beachtet, sollte nicht in die Schule gelassen werden!“

Während des Treffens erklärte einer der Direktoren von Mädchenschulen, dass einige Lehrer den Hijab trotz unserer Betonung immer noch nicht richtig befolgen. Als Antwort holte der Schuldirektor seine Waffe heraus, legte sie auf den Tisch und sagte: "Für jeden Lehrer, der unsere festgelegten Regeln missachtet, werde ich den Direktor derselben Schule bestrafen und ihm mit dieser Waffe in die Stirn schießen!". Alle Direktoren schwiegen vor Angst und zeigten keine Reaktion. Einer der Direktoren, der unter hohem Blutzucker litt und auf den die Waffe gerichtet war, hat zwei Tage lang im Krankenhaus gelegen. Nun, was können wir mehr von einem mörderischen Terroristen erwarten?

Der Druck und die Drohungen, Talebs Kopftuch zu beachten, begann am selben Tag des Treffens. Wir wurden alle gezwungen, uns in schwarze und höchst religiöse Kleidung zu kleiden. Alle Schüler und Lehrer fragten sich, ob wir nicht alle in Kleidung kommen?

Die Antwort auf unsere Fragen erfolgte wenig später: Der Schuldirektor schickte den Schulleitern von Mädchenschulen beispielhaft ein Foto von „verschleierten“ Schülerinnen per WhatsApp, und erklärte, dass Lehrerinnen und Schülerinnen einen solchen Schleier tragen müssen.

Mit diesem Fundamentalismus und faschistischen Methoden wollen die Taliban die Köpfe und Gedanken der Studenten und der jungen Generation dieses Landes ihren Lehren und extremsten Gedanken ähnlich machen.