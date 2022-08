Ist der Krieg vorbei?

Aber in der Thüringischen Landeszeitung, die zur Funke Mediengruppe gehört, existiert der Krieg kaum noch.

Letzte Woche war der Krieg auf Seite vier gewandert, in der Regel mit einem größeren Artikel zu Getreideexport oder Waffenlieferungen. Diese Woche wird die Suche noch anstrengender. Am 12. August war erst auf Seite sechs unten ein kleiner Artikel zum Atomkraftwerk Saporischschja. Selbst Kriegsverbrechen von Putins Armee finden nicht mehr statt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj scheint seine Reden nicht mehr zu halten. Kein Politiker fährt mehr nach Kiew. Der russische Präsident Wladimir Putin dreht auch nicht mehr am Gashahn.

Macht der Krieg Sommerferien? Oder ist es einfach eine neue Variante der psychologischen Kriegsführung, um dem aktiven Widerstand der Friedensbewegung den Wind aus den Segeln zu nehmen?