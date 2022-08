Eilmitteilung!!

Kurzfristige Änderung des Veranstaltungsortes der 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen im September 2022 in Tunis

An die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen im September 2022 in Tunis. Leider müssen wir euch mitteilen, dass die Weltfrauenkonferenz nicht in der Universität von Manouba stattfinden kann.

Tunesisches Vorbereitungskomitee und Weltkoordinatorinnen