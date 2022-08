Macht mit bei der Brigade zur Vorbereitung der Feierlichkeiten 40 Jahre MLPD

Die Vorbereitung der Logistik für die Großveranstaltung wird von einer Brigade mit getragen, zu der von nah und fern aufgerufen wird.

Die Brigade startet am Montag 22. August, um 10 Uhr, Treffpunkt im Bistro des Kultursaals. Die Übernachtung erfolgt entweder im mitgebrachten Zelt oder bei Freunden in der Region. Frühstück und Abendessen werden von den Brigaden selbst organisiert, Mittagessen gibt es in der Kantine der Horster Mitte. Unterkunft und Verpflegung werden von der MLPD gestellt, wobei wir gleichzeitig zu Spenden für die Kosten aufrufen.

Alle Brigadistinnen und Brigadisten sollen sich vorher bei anmelden, entweder bei einer der örtlichen Kontaktadressen oder unter info@vvv-horstermitte.de. Dabei bitte angeben, ob im Zelt oder bei Gastgebern übernachtet werden soll und welche handwerklichen oder sonstigen Fachkenntnisse vorliegen.