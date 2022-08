Neues Heimatschutzregiment wird in Münster aufgebaut

Mit der irreführenden Begründung, es gäbe immer mehr zivile Anfragen nach dem Einsatz von Bundeswehrsoldaten, baut die Bundeswehr in der Richthofen-Kaserne in Münster das Heimatschutzregiment 2 in NRW auf. Ein 40 Personen umfasssendes Kommando ist mit der Vorbereitung beauftragt, das Regiment soll dann 700 Soldaten umfassen, vorwiegend so genannte Reservisten. Die Heimatschutzverbände „sollen in Krisenzeiten die aktiven Truppen unterstützen.

"Im Spannungs- oder Verteidigungsfall ist das Heimatschutzregiment auch in der Lage, militärische Aufgaben im Land zu übernehmen", erklärt der Reserveoffizier Oberst Thomas Roßbroich. (WDR2, 05.8.22) Aktuell verfügt die Bundeswehr über 15.000 ehemals aktiver Soldaten als Reservisten, die in über ganz Deutschland verteilten „Reservisten-Kameradschaften“ regelmäßige Treffen, militärische Übungen und Ausbildung durchführen. Seit dem 6. April 2021 hat die Bundeswehr unter dem Motto „Dein Jahr für Deutschland“ das Pilotprojekt „Freiwilliger Wehrdienst im Heimatschutz“ eingeführt.

Nach einer siebenmonatigen militärischen Ausbildung müssen die „Freiwilligen“ im Zeitraum von sechs Jahren noch weitere fünf Monate Einsatz leisten und dem territorialen Einsatz der Bundeswehr zur Verfügung stehen. Zur Ausbildung an Handwaffen und zur Sanitätsausbildung gehört auch eine ABC–Ausbildung, also für atomare, biologische und chemische Kriegsführung. Einsätze mit Feuerwehren, Technischem Hilfswerk und anderen Organisationen werden unter dem Vorwand der Katastrophenbekämpfung auch bei Pandemien durchgeführt.

Mit dem „Pilotprojekt“ sollen junge Menschen ab 17 Jahren angesprochen werden. Auslandseinsätze seien nicht vorgesehen. Mit dem Aufbau des Heimatschutzregiments 2 in Münster werden die bislang existierenden Einheiten zentralisiert und straff organisiert. Es ist Teil der Militarisierung der Gesellschaft und der Vorbereitung auf den Dritten Weltkrieg.