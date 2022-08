Angesichts der hohen Inflation und eines Lohnangebots von 2,5 Prozent pro Jahr. begannen in dieser Woche in mehreren Raffinerien in Großbritannien Arbeiter von Vertragsunternehmen mit selbständigen Streiks für eine Lohnerhöhung. Am Mittwoch wurde in folgenden Raffinerien jeweils für mehrere Stunden gestreikt und die Tore blockiert: In der Humber Refinery in Grimsby beteiligten sich 250 Arbeiter, in der Ineos’s Grangemouth Ölraffinerie in Schottland waren es mehr als 100 bei einer Tortorblockade und in der Valero Raffinerie in Pembroke streiken 250 Kollegen. Die Arbeiter, die bei verschiedenen Vertragsunternehmen angestellt sind, haben weitere Streiks angekündigt.