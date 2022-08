Salman Rushdie schwer verletzt im Krankenhaus

Der indisch-britische Schriftsteller Salman Rushdie liegt schwer verletzt in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat New York. Der 75-jährige Rushdie war während einer Veranstaltung auf einer Bühne von einem 24-jährigen US-Amerikaner aus New Jersey mit einem Messer angegriffen worden. Der Täter hatte - nach Berichten von Zeugen - zehn- bis 15-mal auf Rushdie eingeschlagen oder eingestochen, bevor ein anwesender Polizist eingreifen konnte. Laut seinem Manager ist der Autor im Krankenhaus an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Er könne nicht sprechen und werde wahrscheinlich ein Auge verlieren. Nervenstränge in seinem Arm seien durchtrennt und seine Leber beschädigt worden. Gegen Rushdie war seitens des faschistischen Regimes im Iran seit 1989 eine Fatwa ausgesprochen worden, die zur Tötung Rushdies auffordert. Der Grund dafür war sein Buch "Die satanischen Verse", das vielen Muslimen als blasphemisch gilt. Während sich die USA im Falle Rushdies als Beschützer aufspielen, führen sie in anderen Ländern gezielte Tötungen durch oder unterstützen reaktionäre Regimes, bei denen Folter und politischer Mord an der Tagesordnung sind.