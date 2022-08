Streiks in zehn Häfen

Am Freitag traten die Arbeiter auf den Schleppbooten der Unternehmens Svitzer in zehn australischen Häfen in den Streik, aufgerufen hatten drei Gewerkschaften. Svitzer ist ein Tochterunternehmen von Maersk, einem der größten Containerschiffunternehmen weltweit. Betroffen von den Streiks waren die Häfen Cairns, Newcastle, Sydney, Port Kembla, Adelaide, Fremantle, Geraldton, Albany, Melbourne und Brisbane, gestreikt wurde zwischen vier und 24 Stunden. Hintergrund des Streiks ist, dass das Unternehmen den existierenden Unternehmenstarifvertrag beenden will, was für Hunderte Beschäftigte auf den Schleppbooten eine 50-Prozent-Lohnkürzung bedeuten würde.