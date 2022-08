Tag der offenen Tür im Willi-Dickhut-Museum

Darum ist ein wesentlicher Bestandteil der 40-Jahr-Feiern, aus dem Lebenswerk von Willi Dickhut zu lernen. Das Willi-Dickhut-Museum ist dafür eine hervorragende Methode. Willi Dickhuts allseitige Persönlichkeit ist ein ebenso konkreter wie grundsätzlicher Zugang zur marxistisch-leninistischen Weltanschauung und zur Geschichte und Arbeit der MLPD – in bewusster Abgrenzung zu antikommunistischen Vorbehalten und revisionistischer Verfälschungen.

Daher ist das Willi-Dickhut-Museum an allen drei Tagen von Freitag, 17 Uhr, bis Sonntag, 17 Uhr, für alle Interessierten geöffnet - für diese Tage kostenfrei (was natürlich niemanden an einer Spende hindern sollte!).

Zu allen ungeraden Stunden (11, 13, 15, 17 und 19 Uhr) bieten wir 50-minütige Führungen an (außer am Samstag: Hier finden in der Zeit zwischen 16 Uhr und 18 Uhr keine Führungen statt!). Zu den jeweils geraden Stunden (12, 14, 16, und 18 Uhr) organisieren wir 50-minütige Führungen vorrangig für internationale Gäste (mit Übersetzung) sowie für Gruppen, die sich vorab anmelden (außer Samstag: Hier finden in der Zeit zwischen 16 Uhr und 18 Uhr keine Führungen statt!). Wir bitten vor allem Gruppen aus weiter entfernten Orten, die sonst schlechter die Möglichkeit dazu haben, sich vorab für eine solche Führung anzumelden – möglichst auch mit der Angabe der gewünschten Zeit. Rückmeldung bitte an info@willi-dickhut-museum.de. Wir werden uns schnellstmöglich zurückmelden, ob der gewünschte Termin passt bzw. welche Alternativen wir gegebenenfalls vorschlagen. Dann könnt ihr besser planen.

Am Eingang des Willi-Dickhut-Museums werden wir mit einem Aufsteller auf die Führungen hinweisen. Am Stand der Mediengruppe Neuer Weg gibt es eine Ecke mit Infomaterial über das Willi-Dickhut-Museum. Hier werben wir vor allem für neue Fördermitglieder zur finanziellen Unterstützung unseres Museums sowie für Lesemitglieder, um damit Bücher und DVDs ausleihen zu können.

Hier geht es zur Homepage des Willi-Dickhut-Museums