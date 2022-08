Warum ich zu 40 Jahre MLPD fahre?

Das lasse ich mir nicht entgehen. Bei der Parteigründung war ich 24 Jahre alt – den Großteil meines Lebens habe ich mit der MLPD verbracht. Nun ist eine gute Zeit für Rückschau und Ausblick für die Arbeiteroffensive, den Kampf um Weltfrieden, gegen die globale Umweltkatastrophe und vor allem die Vorbereitung der internationalen Revolution.

Nach 40 Jahren ist die MLPD in eine neue gesellschaftliche Rolle hineingewachsen, die damals noch so weit entfernt war. Das war hart erkämpft und jede Station erbrachte neue theoretische Erkenntnisse und praktische Erfahrungen. Besondere „Sternstunden“ waren immer die Erscheinungstermine neuer Nummern des theoretischen Organs REVOLUTIONÄRER WEG. Ich erinnere mich besonders an die Ausgaben zum Friedenskampf, zur Befreiung der Frau, zu Klassenkampf und Kampf gegen eine Umweltkatastrophe, zu den Perspektiven der internationalen Revolution etc.

Nach einigen Jahren in Baden-Württemberg und Bayern lebe ich seit einem Vierteljahrhundert im Osten Deutschlands. Im Aufbau der MLPD habe ich viel von Genossinnen, Genossen, Freundinnen und Freunden und nicht zuletzt meiner Frau, die alle hier aufgewachsen sind, gelernt. Sie haben sich auf Dauer nicht vom Revisionismus kleinkriegen lassen und den Kampf für den Sozialismus wieder aufgenommen! Vielen von ihnen – und vielen anderen aus unterschiedlichen Teilen der Welt – werde ich am Jubiläumswochenende begegnen. Und ich hoffe auf viele (noch) jüngere Teilnehmerinnen Teilnehmer, weil die spannende und erfolgreiche Geschichte der MLPD so greif- und spürbar werden wird, wie sonst selten.