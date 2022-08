Die anticapitalistas: „Für einen gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung, Unterdrückung und Kriegsgefahr

Wie gern würde ich an Eurer Feier Ende August teilnehmen und bei solchen Gelegenheiten freuen wir uns immer wieder, wenn wir Euch etwas von unserer Musik darbringen können! Aber die Verhältnisse sind leider nicht so - ... so können wir leider wieder nur im Geiste mit Euch sein - an diesem besagten Wochenende - und schicken Euch natürlich wieder unsere solidarischen Grüße, wünschen Euch viele Engagierte kämpferische Genossinnen und Genossen aus verschiedenen kommunistischen, sozialistischen, antifaschistischen, internationalistischen Gruppen, Organisationen und Parteien und gutes Wetter, weil solche Aktivitäten dann viel mehr Freude machen, als bei Regen und Kälte.

Wir werden nur gemeinsam mit anderen Genossinnen und Genossen dem Imperialismus, Kapitalismus und faschistoider Machtausübung etwas entgegensetzen können!

Unsere Verschiedenheiten in unterschiedlichen kommunistischen Organisationen, Gruppen und Parteien haben ihre Berechtigung und trotzdem ist es wichtig, dass sie in einem gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung, Unterdrückung und Kriegsgefahr zusammengeführt werden! Dazu tragen Eure Aktivitäten mit Sicherheit bei!

Und ich hoffe darauf, dass es doch mal eine Gelegenheit gibt, sich persönlich kennenzulernen! Solidarisch grüßen wir alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wochenendes im August!

HOCH DIE INTERNATIONALE SOLIDARITÄT!