Stimmen zur Studienbewegung der MLPD

„Das was ich hier in einer kollektiven Studienwoche erreicht habe, dafür brauche ich zu Hause mindestens sieben Wochen. Es ist einfach ein viel konzentrierteres Arbeiten. Die Konspektberatung zeigte mir, dass wir die Broschüre erst selbst richtig begreifen müssen. Dazu gehört auch, den Kampf um die Denkweise, der sich bei jedem abspielt, nicht zu unterschätzen. Denn meist ist etwas im eigenen Kopf nicht ausgetragen, wenn etwas nicht gleich fruchtet.“ (aus Karlsruhe)

„Es gab einen richtigen Drang die neue Ausgangslage allseitig zu begreifen, und zu durchdenken, was es auch für einen selbst bedeutet. Die Konspektberatung brachte uns allen neue Erkenntnisse.“ (aus Karlsruhe)

„Das Selbststudium gibt einem mehr Sicherheit und fördert das Selbstwertgefühl. Willi Dickhut, der Mitbegründer der MLPD, zeigte, was ein prinzipienfestes Verhalten ist. Es ist ein selbstloses Verhalten, aber vor allem erfordert es auch die Fähigkeit zum selbständigen Denken und Handeln. Und das wird in jeder Studienwoche trainiert. Sie half mir, mit der Broschüre in Übereinstimmung zu kommen und auch von der Hektik zu Hause wegzukommen. Das Studium habe ich mir zu Hause, sehr oft vorgenommen und nicht durchgezogen.“ (aus Stuttgart/Sindelfingen)

„Ich bin nach dem Übergang in die Rente an einen neuen Ort gezogen, um dort bewusst die Partei aufzubauen. Das ist eine große Umstellung für mich und verlangt viel Disziplin, Zeiten, Pläne, usw. Die Bedingungen sind oft so, dass man drei bis vier Tage keine Genossen sieht. Deshalb ist dieser kollektive Austausch enorm wichtig. Ich hätte mir noch mehr gewünscht, über den Inhalt zu diskutieren. So über das Kapitel zur politischen Ökonomie, da die Wirtschaft die Grundlage für den Krieg ist, usw.“ (aus Wolfsburg)

Vom 17. bis 22. Oktober 2022 (Anreise: 16. Oktober) finden folgende Dialektik-Kurse statt:



1. Semester: Die objektive Dialektik in Natur und Gesellschaft. Ort: Ferienpark Plauer See, Alt Schwerin.



2. Semester: Die wissenschaftliche Anwendung der dialektischen Methode. Ort: Ferienpark Plauer See, Alt Schwerin.



3. Semester: Die Lehre von der Denkweise. Ort: Ferienpark Thüringer Wald, Truckenthal



6. Semester: Die proletarische Streitkultur. Ort: Arbeiterbildungszentrum Gelsenkirchen



7. Semester: Wie man wissenschaftlich arbeitet. Ort: Ferienpark Thüringer Wald, Truckenthal



8. Semester: Das System der Selbstkontrolle. Ort: Arbeiterbildungszentrum Gelsenkirchen



9. Semester: Die marxistisch-leninistische Jugendarbeit. Ort: Ferienpark Thüringer Wald, Truckenthal



10.Semester: Das System der marxistisch-leninistischen Kleinarbeit. Ort: Ferienpark Thüringer Wald, Truckenthal

Anmeldung über die Ortsadressen der MLPD oder bei:

ABZ Gelsenkirchen, Koststraße 8, 45899 Gelsenkirchen, Telefon: 0209-5084129, Fax: 0209-513875.

Auf der Startseite von Rote Fahne News gibt es auch einen Hinweis auf die Dialektikkurse