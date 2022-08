Engels-Demo 2022: Geschlossen gegen den Imperialismus

Trotz voneinander abweichender Standpunkte zeichnet sich das Bündnis durch Solidarität und zunehmende Einheit in vielen Fragen aus. So entstehen aus der - auf einer solidarischen Streitkultur aufbauenden Zusammenarbeit - gemeinsame Positionen und ein sich festigender Zusammenhalt der Organisationen mit revolutionärem Selbstverständnis in Wuppertal.

Ausdruck dieser wachsenden Einheit war auch die Engels-Demo 2022 am vergangenen Samstag, den 13. August, in Wuppertal-Elberfeld mit ca. 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Sieben Organisationen beteiligten sich mit Reden und Kulturprogramm, weitere hatten mitorganisiert und -mobilisiert. Dabei zeigte sich große Übereinstimmung in der Einschätzung des Ukraine-Krieges als Krieg zwischen zwei imperialistischen Blöcken.

Darauf aufbauend wurde im Demo-Rat folgende gemeinsame Erklärung vorgeschlagen, die von den Teilnehmenden einhellig unterstützt wurde:

„Unsere lebendige, viel beachtete Demonstration für Friedrich Engels stellt sich einmütig gegen den Imperialismus. Reaktion und Faschismus nach innen, Aggression und Krieg nach außen kennzeichnen ihn! Gegen den von allen Seiten ungerechten Krieg in der Ukraine haben wir Stellung bezogen.

Die Zuversicht, die den Revolutionär Friedrich Engels prägte, war auch auf dieser Demonstration zu spüren. Die revolutionäre Überwindung des Imperialismus ist möglich, der Sozialismus ist die Zukunft!“

Die Polizei baute durch starke Präsenz ein Bedrohungsszenario auf, um die Polizeigewalt gegen die letzten Engels-Demos begründet erscheinen zu lassen. Bis auf dieses Sicherheitstheater waren die Beamten allerdings kooperativ. Zu Übergriffen kam es dieses Mal nicht.

Ständige Unterstützerorganisationen des Engels-Bündnisses sind:

BIR-KAR – Plattform für die Einheit der Arbeiter und Freundschaft der Völker

Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

Kommunistischer Aufbau (KA)

LF – Linkes Forum im Bergischen Land

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

Jugendverband REBELL

Revolutionärer Jugendbund (RJ)

Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ)

Trotz Alledem! (TA)