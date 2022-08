Erneute US-amerikanische Provokation

„Sicherheitskräfte“ der faschistischen Taliban-Regierung haben vor dem Jahrestag der Machtübernahme der Taliban in Kabul eine Demonstration von Frauen, die für mehr Rechte demonstriert hatten, mit Schüssen in die Luft aufgelöst. An der Demonstration, die vor dem Bildungsministerium in der afghanischen Hauptstadt "Brot, Arbeit und Freiheit" skandiert hatte, hatten sich rund 40 Demonstrantinnen beteiligt. Einige von ihnen waren in nahe gelegene Geschäfte geflüchtet. Sie wurden von den Taliban gejagt und mit Gewehrkolben geschlagen. Auch Journalisten, die über die erste Frauen-Demonstration seit Monaten berichten wollten, wurden nach Angaben von AFP geschlagen. Die Demonstrantinnen hatten das Recht auf Arbeit und politische Teilnahme gefordert. Dazu trugen sie ein Transparent mit der Aufschrift: "Der 15. August ist ein schwarzer Tag". Am morgigen Montag jährt sich die Machtübernahme durch die Taliban zum ersten Mal.