Jugend / Umwelt

Fridays for Future tritt im September wieder auf den Plan und steht vor großen Aufgaben

Nach einer Phase der Verunsicherung und des Abwartens tritt die Jugendumweltbewegung wieder auf den Plan, was dringend notwendig ist. Für den 23. September ruft Fridays for Future wieder zum globalen Klimaaktionstag auf. „Regierungen fördern mehr Kohle, erklären Gas und Atom als nachhaltig, beuten mit weiteren Gas- & Ölpipelines den globalen Süden aus. Die Klimakrise ist hier und jetzt, und die Politik versagt völlig,“ heißt es in ihrem Aufruf. Während im März diesen Jahres noch viele reformistische Illusionen in die neue Bundesregierung unter dem Motto #ReichtHaltNicht! verbreitet wurden, begrüßen wir, dass die antikapitalistische Kritik wächst und das Mottos #people not profit dieses Mal im Vordergrund steht.

Von cf /sr